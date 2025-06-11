عاجل- مدبولي: تسريع طرح شركات حكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتخفيف العبء على الدولة

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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يترأس اجتماع لجنة الطروحات: خطوات متسارعة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.

الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد المحاور الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمن خطوات إصلاح هيكلي شامل يستهدف زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء المالي على الدولة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج الطروحات، إلى جانب مراجعة الإجراءات الجارية والتوقيتات الزمنية الخاصة بطرح عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

طرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة

وأضاف أن الوزراء المعنيين قدموا عرضًا تفصيليًا بشأن ما تم إنجازه من خطوات تحضيرية وتنفيذية لطرح الشركات المستهدفة، فضلًا عن جهود التنسيق بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالتعاون مع مكاتب استشارية محلية ودولية، لإعادة هيكلة وطرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة، بما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية من الحكومة لتسريع خطوات البرنامج، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر شراكة قوية مع القطاع الخاص.