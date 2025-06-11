نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد هندسة عين شمس يستقبل ايمى جادسدن مساعد نائب رئيس جامعة بنسلفانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة،الدكتورة إيمي بيلبستين جادسدن مساعد نائب رئيس الجامعات للمبادرات الدولية بجامعة بنسلفانيا الأمريكية بتنظيم مكتب التعاون الدولي بالكلية، بحضور الدكتورة نهى جمال سعيد منسق التبادل العلمي والوافدين والدكتورة إنجي رضا الدمك -منسق الاتفاقيات الدولية والخريجين. وذلك في ضوء التوسع في التعاون القائم بين كلية الهندسة وجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

واشادت إيمي بيلبستين جادسدن خلال جولتها بالكلية بمدى تقدم المعامل بقسمي الاتصالات والعمارة، كما أبدت اعجابها بالحرم الجامعى ومكوناته بالإضافة إلى إكتساب الكلية لمفهوم “ مبانى صديقة البيئة” من خلال تصميم المباني والمنشأت.

كما التقت مع الدكتور خالد دويدار الخريج السابق لجامعة بنسلفانيا ومع عدد من الطلاب الذين التحقوا ببرنامج التبادل العلمي وأكدت سيادتها في نهاية الزيارة على إمكانية التوسع في التعاون القائم فعليًا من خلال منحة ساويرس وزيادة عدد المبادرات والتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس.