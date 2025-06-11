نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية لمستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة للتأكد من إنتظام تقديم الخدمات بالمنطقة الأثرية للأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة والدكتور محمد إسماعيل الامين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بجولة تفقدية لبحث الإستعدادات النهائية للتأكد من إنتظام تقديم الخدمات بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة تمهيدا للافتتاح الرسمى للأعمال.

وخلال الجولة نقل اللواء خالد فودة تحيات رئيس الجمهورية للحضور من المسؤلين والقائمين على الأعمال، مؤكدًا حرصه على تسخير كافة الإمكانات لتحويل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة إلى واحدة من أهم المقاصد السياحية فى العالم من خلال توفير تجربة زائرين فريدة من نوعها تجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة وعناصر الحداثة التى تراعى إستدامة المقصد والترويج لثقافة المجتمعات المحلية بمحيطها.

وبحث مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة مع الحضور خطط العمل الخاصة بكل جهة خلال المرحلة القادمة والأدوار والمهام الخاصة بكل منها قُبيل الإفتتاح، مشددًا على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة وتكثيف الجهود والمتابعة الدورية ميدانيًا لسرعة إنتهاء كل جهة من الأعمال الموكلة لها.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه جارى الإنتهاء من الخطوات الأخيرة لمخطط تطوير محيط المنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير، حيث يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من المحاور لإستيعاب الحركة المرورية المنتظرة بعد إفتتاح الأعمال.

كما حرص الحضور على متابعة إنتظام حركة الزوار بمسارات الرحلات بالمنطقة الأثرية من خلال جولة شملت مدخل المنطقة الأثرية والإستقبال ومحطات الأتوبيسات الكهربائية والمسارات الخاصة بها، مرورا بساحات البانوراما والمناطق التجارية والإستثمارية والمداخل الخاصة بمزارات المنطقة الأثرية.

وإستمع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة لشرح من مسؤل الشركة المنفذة للأعمال حول نسب الإنتهاء والبرامج الزمنية الموضوعة للجوالات وخطوط السير الخاصة بها.

كما بحث الحضور عدد من مقترحات التحسين وإثراء تجربة الزائرين من خلال تنظيم تواجد المحال التجارية لعرض منتجات الحرف والأعمال اليدوية على المترددين على المنطقة الأثرية بصورة حضارية.

رافق الحضور خلال الجولة الدكتور أشرف محيى الدين مدير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمهندس عمرو جزارين مسئول الشركة المنفذة للأعمال ومسئولي وزارات السياحة والآثار، والداخلية والنقل والشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المنطقة الأثرية بالأهرامات.

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