نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة Wiebke Bachmann، مدير المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة (DAAD)، والسيدة نرمين عبد العاطي، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة اماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة صفاء شحاتة عميدة كلية التربية، الدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين

يهدف اللقاء إلى دعم التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية التربية

من خلال مركز التميز للدراسات والبحوث اللغة الألمانية والعربية لغير الناطقين بهما بكلية التربية والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، مع السعي لتذليل أي معوقات قد تواجه هذا التعاون؛ حيث تضم كلية التربية قسما للغة الألمانية يطرح برنامجين فى المرحلة الجامعية الأولى لتعليم اللغة الألمانية وادابها بمشاركة اساتذة زائرين من ألمانيا مع إتاحة فرصة للطلاب للسفر فى صورة منح لمدة شهر إلى ألمانية ضمن برنامح الاعداد. بالإضافة إلى برنامج فى الماجستير يقدمه مركز التميز للدراسات والبحوث للغة الألمانية والعربية لغير الناطقين بهما بالشراكة مع جامعة لايبتسج الألمانية حيث يقضى الطلاب فصلا دراسيا فى صورة منح دراسيا فى المانيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية الرائدة عالميًا، بما يخدم تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي في مصر.

كما تم خلال الإجتماع استعراض للمشروعات، المنح الدراسية، وورش العمل التي تقدمها الهيئة الألمانية

جدير بالذكر أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) هي منظمة تُعنى بالتبادل الدولي للطلاب والعلماء، وتُعد أكبر منظمة عالمية تُعنى بتمويل التنقل العلمي. وبصفتها رابطة للجامعات الألمانية، تُمثل DAAD 242 مؤسسة تعليم عالٍ ألمانية، بأكثر من 500 ممثل في نحو 100 دولة.

يوفر المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) في القاهرة منصةً للتواصل والتعاون والأنشطة البحثية بين الجامعات والمعاهد البحثية المصرية والألمانية. ومن خلال برامج تمويل متنوعة وجذابة، توفر الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) فرص تمويل للعلماء المصريين، وكذلك العلماء من ألمانيا، لإقامات بحثية ومشاريع بحثية.