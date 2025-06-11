كلية علوم الرياضة بنين الهرم: ريادة أكاديمية في مجالات التدريب والإدارة الرياضية

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أحمد جودة - القاهرة - تُعد كلية علوم الرياضة بنين بالهرم – جامعة حلوان، إحدى الكليات الرائدة في مصر والعالم العربي في مجالات التربية البدنية والعلوم الرياضية المتقدمة. وتأتي الكلية استكمالًا لمسيرة طويلة من التميز الأكاديمي والعلمي، حيث تم تطوير مسماها من "كلية التربية الرياضية" إلى "كلية علوم الرياضة"، مواكبةً للتطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا الرياضية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 في التعليم العالي.

تقدم الكلية برامج بكالوريوس ودراسات عليا متخصصة، تُعنى بتأهيل الكوادر الرياضية في مجالات التدريب الرياضي، الإدارة، والترويح، علوم الحركة، والعلوم الصحية المرتبطة بالرياضة، بالإضافة إلى إعداد معلمين وأخصائيين ومدربين قادرين على قيادة منظومة الرياضة في المدارس، الأندية، والاتحادات.

تقع الكلية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتتميز ببنية تحتية رياضية متكاملة تشمل ملاعب، صالات تدريب، معامل علمية، ومراكز تأهيل متقدمة، تسهم في تنمية مهارات الطلاب أكاديميًا ومهنيًا.

تسعى الكلية إلي تحقيق الريادة في إنتاج واستثمار المعرفة ذات تصنيف متقدم في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة. وتعمل على تحقيق أداء مؤسسي متميز يدعم انتاج واستثمار المعرفة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة من خلال تقديم برامج تعليمية وتربوية متطورة بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي لتحقيق حراك تنافسي يسهم في خدمة وتطوير المجتمع.

البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية منها البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس وهى، بكالوريوس علوم الرياضة تخصص الإدارة الرياضية، تخصص الترويح الرياضي، تخصص تدريب رياضات فردية، تخصص تدريب الرياضات الأساسية، تخصص تدريب الرياضات الجماعية وألعاب المضرب، تخصص المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، تخصص علوم الحركة الرياضية، تخصص علم النفس والإجتماع والتقويم الرياضي، تخصص علوم الصحة الرياضية،تخصص تربية رياضية معدلة، تخصص رياضة كبار السن.

وتتمثل البرامج الأكاديمية لمرحلة الدراسات العليا:

ا- دبلــوم الدراســـات العـليا في التربيـــة البدنية والرياضـــة في أحـــد فروع التخصص التالية:إدارة المؤسسات الرياضية، الإعلام الرياضى، الرياضة المدرسية، الترويح في المؤسسات الرياضية، علوم الحركة الرياضية، الإصابات الرياضية والتأهيل، الأندية الصحية، رياضة المعاقين، التغذية للرياضيين، القياس والتقويم الرياضى،الاجتماع الرياضى، علم النفس الرياضى. وكذلك التدريب الرياضى في أحد الأنشطة الرياضية التالية: ( كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكى – الملاكمة – المصارعة – الجودو– الكاراتيه – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – الريشة الطائرة – السباحة – الغطس – كرة الماء – التجديف – المبارزة – رفع الأثقال – الجمباز – مسابقات الميدان والمضمار – الرماية – الدراجات – كمال أجسام – إعداد بدنى – كونغ فو - الغوص – كرة السرعة - التمرينات والعروض الرياضية)، رياضة كبار السن.

2- درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضة في أحد فروع التخصص التالية: الإدارة الرياضية، مناهج التربية الرياضية، طرق تدريس التربية الرياضية، الترويح الرياضى،علوم الحركة الرياضية، فسيولوجيا الرياضة، الصحة الرياضية، الإصابات الرياضية والتأهيل، علم النفس الرياضى، القياس والتقويم الرياضى، الاجتماع الرياضى. والتدريب الرياضى فى أحد الأنشطة الرياضية التالية: ( كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكى – الملاكمة – المصارعة – الجودو – الكاراتيه – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – الريشة الطائرة – السباحة – الغطس – كرة الماء – التجديف – المبارزة – رفع الأثقال – الجمباز – مسابقات الميدان والمضمار – الرماية – الدراجات – كمال أجسام – إعداد بدنى – كونغ فو - الغوص – كرة السرعة - التمرينات والعروض الرياضية)، التربية الرياضية المعدلة، رياضة كبار السن.

3- درجة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة في أحد فروع التخصص التالية: الإدارة الرياضية، مناهج التربية الرياضية، طرق تدريس التربية الرياضية، الترويح الرياضى، علوم الحركة الرياضية، فسيولوجيا الرياضة، الصحة الرياضية، الإصابات الرياضية والتأهيل، القياس والتقويم الرياضى، الاجتماع الرياضى، علم النفس الرياضى. التدريب الرياضى في احد الأنشطة الرياضية التالية: ( كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكى – الملاكمة – المصارعة – الجودو – الكاراتيه – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – الريشة الطائرة – السباحة – الغطس – كرة الماء – التجديف – المبارزة – رفع الأثقال – الجمباز – مسابقات الميدان والمضمار– الرماية – الدراجات – كمال أجسام – إعداد بدنى – كونغ فو - الغوص – كرة السرعة - التمرينات والعروض الرياضية )، التربية الرياضية المعدلة، رياضة كبار السن.

وتتمثل البرامج المهنية لمرحلة الدراسات العليا: الدبلوم المهنية في إدارة الترويح الرياضي.