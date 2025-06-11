الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة العليا المكلفة بالإشراف على تنظيم مختلف فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات النهائية لهذا الحدث الفريد، الذي يترقبه المصريون والعالم أجمع باعتباره مناسبة استثنائية تعكس الوجه الحضاري لمصر وتُبرز مكانتها التاريخية على المستوى الدولي.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

خلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين كافة الأجهزة والهيئات المعنية بتنظيم الاحتفالية، موضحًا ضرورة المضي قدمًا في تنسيق الجهود لضمان تنظيم فعالية تليق بقيمة وأهمية المتحف المصري الكبير. وأكد أن الاحتفالية المرتقبة يجب ألا تقتصر على التعريف بهذا الصرح الضخم فحسب، بل ينبغي أن تقدم صورة متكاملة عن النهضة والتقدم الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، بما يعكس ريادة مصر الحضارية والتاريخية أمام أنظار العالم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة توفير كل المقومات اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث العالمي، بدءًا من إعداد برامج الاحتفال المتميزة، وصولًا إلى تقديم خدمة لوجستية وتنظيمية متكاملة تستوفي أعلى المعايير الدولية. وأوضح أن اللجنة العليا حريصة على دراسة جميع التفاصيل، والتأكد من جاهزية الموقع، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال الضيوف المحليين والدوليين الذين سيحضرون هذا الحفل المنتظر.

كما نوه رئيس الوزراء إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد أبرز المشروعات الثقافية التي أنجزتها مصر في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن هذا الافتتاح سيُسهم في إبراز الوجه المشرق للدولة المصرية، ويعكس الجهود المبذولة لدعم قطاع السياحة والتراث الحضاري. وأكد أن الهدف ليس فقط تقديم المتحف كوجهة ثقافية وسياحية متفردة، بل أيضًا إظهار حجم التطور والإصلاحات التي شهدتها مصر في مجالات شتى، مما يرسخ صورتها كدولة متقدمة في حاضرها ومعتزة بجذورها التاريخية.

كما بحثت اللجنة العليا، برئاسة الدكتور مدبولي، إستراتيجيات تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لضمان حضور نوعي ومميز لافتتاح المتحف، إضافة إلى مناقشة الخطط الإعلامية والترويجية التي تهدف إلى نقل صورة الاحتفال للعالم على أكمل وجه. وأكد المجتمعون أهمية إبراز عناصر التفرد والتميّز التي يتسم بها المتحف، سواء من ناحية التصميم المعماري أو المقتنيات الأثرية الفريدة التي سيحتضنها.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أن جميع الجهات ستواصل العمل بروح الفريق الواحد حتى يوم افتتاح المتحف، بهدف تقديم تجربة استثنائية تظل محفورة في ذاكرة الجميع، وتعكس الوجه المشرق للدولة المصرية، وتبرز حجم الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات، في إطار رؤية الدولة لتقديم مصر كمنارة للثقافة والحضارة الإنسانية على مستوى العالم.