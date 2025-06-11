وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﮭﺠﺮة ﯾﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺛﻼﺛﯿﺎً مع وزﯾﺮي ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻤﺎن وإﯾﺮان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يونيو 2025 04:34 مساءً - التقى د. بدر ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾة والهجرة ﻣﻊ ﻛل من السيد”ﺑدر اﻟﺑوﺳﻌﯾدي“ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻣﺎن والسيد “ﻋﺑﺎس عراقجى“ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إﯾران يوم الاربعاء ١١ ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٥، وذلك علي هامش منتدي أوسلو.

أكد الوزير عبد العاطي علي الأولوية التي توليها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد فى المنطقة، مشدداً علي عدم وجود مجال للحلول العسكرية للازمات الإقليمية، ومعرباً عن دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وايران فيما يتعلق بالبرنامج النووى الايرانى، وهو ما عبر عنه خلال اللقاء الذى جمعه مع نظيره الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعهم بالقاهرة يوم ٢ يونيو.

وﻗد استمع الوزير عبد العاطى لتقييم الوزيرين بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، مشيداً ﺑﺣرص اﻟجانبين الامريكى والايرانى على ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، وثمن ﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ فى هذا الإطار، ﻻﻓﺗﺎً إﻟﻲ دعم مصر للمبادرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ الرامية إﻟﻲ اﻟﺗوﺻل ﻟﺣﻠول ﺗواﻓﻘﯾﺔ تسهم فى تقريب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺳﺗﮭدف ﺧﻔض وﺗﯾرة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ودﻋم أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾم.