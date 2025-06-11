نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير مديرية الجيزة يكشف موعد إعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لإعلان نتيجة نهاية العام لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعداداي والنقل الثانوي والشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2024/2025.



وفي ذات السياق، قال سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه سيتم إعلان نتيجة نهاية العام لصفوف بالمحافظة نهاية اليوم، لتكون متاحة بالمدارس غدا الخميس.



وأشار مدير المديرية في تصريحات خاصة، إلى أنه جاري جمع نتيجة الشهادة الاعدادية من الإدارات التعليمية بعد الإنتهاء من عمليات تقدير وجمع الدرجات.

وشدد مدير المديرية، أنه فور الإنتهاء من تجمعيها من كل إدارات الجيزة سيتم اعتمادها من المحافظ وإعلانها للطلاب.

وأضاف مدير المديرية أنه متوقع اعتماد نتيجة التيرم الثاني للشهادة الاعدادية، بداية الأسبوع المقبل.



جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني يوم الاربعاء الماضي.