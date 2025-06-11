نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعي وفاة عضو التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر.. برصاصه غادرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد الحليم، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر، الباحث بوحدة الدراسات والبحوث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف؛ الذي فاضت روحه إلى ربه إثر استهدافه بيد غدر آثمة.

بسبب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية أدت لوفاته وسقوط ضحايا في مسقط رأسه بمحافظة أسيوط.

والوزارة إذ تنعى الفقيدَ شابًا خلوقًا، وأستاذًا قديرًا، وأبًا رحيمًا، وباحثًا مُتميزًا؛ فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وإلى الأزهر الشريف، وإلى جميع الأوساط الأكاديمية والبحثية، عسى الله أن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن.