نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في مختلف المواد.

وتجري حاليًا عمليات المراجعة النهائية ورصد الدرجات، تمهيدًا لإعداد النتيجة النهائية وضم درجات الفصلين الدراسيين قبل اعتمادها رسميًا.

ومن المقرر إعلان النتيجة منتصف الأسبوع القادم، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى جانب نشرها في المدارس فور اعتمادها.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة كانت قد انتهت يوم الأربعاء الماضي، قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.