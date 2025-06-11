الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مع اللجنة المختصة بوزارة الزراعة لمناقشة أوجه التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية في المجال الزراعي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الزراعة والاقتصاد والاستثمار. حضر الاجتماع الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من الخبراء والمتخصصين من كوادر الوزارة، إلى جانب أحمد السويدي ممثلاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي على مستوى القارة الإفريقية. تمحور اللقاء حول استكشاف سبل تعزيز فرص الاستثمار الزراعي مع مجموعة من الدول الإفريقية، وتوسيع قاعدة الشراكة والتعاون لتحقيق المصالح المتبادلة.

وزير الزراعة يعلن ارتباط استقرار الأمن الغذائي مع إفريقيا بتفعيل المشروعات المشتركة

وخلال الاجتماع، شدد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تركز على أهمية تقوية العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية، وذلك من خلال مجالات التعاون الحيوية، وخاصة ما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الزراعية، حيث يُعد ذلك ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي لمصر والدول الإفريقية معاً. وأكد فاروق أن مسارات التعاون تعتمد على تفعيل اتفاقيات الشراكة في الاستثمار الزراعي والصناعي من جانب، والاستفادة من الاتفاقات التجارية القائمة بين مصر والدول الإفريقية من جانب آخر من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل.

وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على بحث آليات التعاون مع الشركاء الأفارقة ودراسة فرص البناء المستقبلي، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص إلى جانب مؤسسات البحوث والجهات الأكاديمية ذات الصلة. واتفق الحاضرون على دراسة البدائل المتاحة واقتراح الصيغ التنفيذية المناسبة خلال الأسبوعين القادمين، تمهيداً لمناقشتها مع الهيئات البحثية والدولية المعنية وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.

وأكد فاروق أن الدول الإفريقية تتمتع بميزات استثمارية عديدة في المجال الزراعي، حيث تحتضن موارد طبيعية عالية من المياه والأراضي الزراعية الخصبة والقادرة على استيعاب مشاريع زراعية ضخمة، كما يمكن التوسع في إنتاج العديد من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، بشكل يحقق فوائد مشتركة للدول المشاركة، ويعد عاملاً جاذباً للمستثمرين المصريين في قطاع الزراعة.

وتناول الاجتماع طرح فكرة إعداد نموذج استثماري زراعي يُمكن تطبيقه في أكثر من دولة إفريقية، مع التركيز على معايير أساسية تشمل الاستقرار السياسي، وتوافر البنية التحتية وشبكات النقل، وجودة الأراضي وتوفر مصادر المياه ومقومات الإنتاج الزراعي. وتم الاتفاق على إعداد دراسة وافية حول إمكانية تنفيذ مشروع نموذجي بالشراكة بين الجهات المعنية والحكومة والقطاع الخاص، بما يتوافق مع أولويات الاستثمار المتوفرة بالدول الأكثر جاهزية في إفريقيا، مع تحديد التسهيلات المقدمة للمستثمرين.

كما بيّن الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على التنسيق مع جميع الجهات المعنية للتأكد من جودة البيانات التي تم جمعها حول الدول الإفريقية المهيأة للاستثمار الزراعي وفق معايير دقيقة تضمن حماية الاستثمارات والحد من المخاطر. وتم الاتفاق أيضاً على دعوة رجال الأعمال وقطاع الاستثمار للمساهمة في المشروعات والنماذج الاستثمارية المطروحة، وفتح الباب أمام من يرغب من القطاع الخاص للمشاركة، مع إمكانية إقامة شراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات البنكية لدفع عجلة الاستثمار الزراعي بالقارة السمراء.

واختتم فاروق موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود والتنسيق المستمرين بين وزارة الزراعة واللجنة المعنية بالشئون الإفريقية بمجلس النواب، بهدف دعم وتنمية فرص الاستثمار الزراعي مع الدول الإفريقية، وأوصى بتشكيل لجنة دائمة لدراسة وعرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الزراعية، بمشاركة ممثلين عن اللجان البرلمانية المعنية والقطاع الخاص وبعض القيادات التنفيذية من الوزارة لضمان استمرار تفعيل التعاون وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.