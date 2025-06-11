الرياض - كتبت رنا صلاح - تابع مصطفى عبده طه مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، جدارات”، للعام الدراسي 2024 – 2025، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

مدير تعليم القليوبية يتابع سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية من غرفة العمليات

وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وأكد مدير تعليم القليوبية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى مدار اليوم، مع جميع غرف عمليات الإدارات، والمحافظة، والوزارة لمتابعة انتظام العملية الامتحانية على مستوى المحافظة.

وأكد “عبده” أنه تم الاطمئنان على عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات، كما أنه تم التأكيد على توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في جو يسوده الهدوء، لافتًا إلى أنه لم يصل حتى الآن للغرفة أي شكوى من شأنها تعكير صفو الامتحانات.