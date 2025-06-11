الرياض - كتبت رنا صلاح - تستمر شركة مصر للطيران في تسيير رحلاتها الجوية الخاصة بعودة الحجاج المصريين من السعودية بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، حيث تبذل الشركة وفريق بعثتها أقصى الجهود لتقديم مختلف الخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن في مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن متابعة كافة الترتيبات لضمان راحة الحجاج في مطارات الوصول المصرية.

مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

وتشهد الفترة الحالية نشاطاً ملحوظاً في حركة الطيران مع بدء عودة الوفود المصرية من الأراضي المقدسة، إذ وضعت مصر للطيران خطة تشغيل مكثفة لتسهيل عملية عودة الحجيج وضمان راحتهم وسلامتهم. ومن المنتظر أن تُسيّر الشركة يوم الخميس 19 رحلة جوية تتنوع بين مدن المملكة العربية السعودية ومصر ودول أخرى، وذلك على النحو التالي: 11 رحلة بين جدة والقاهرة، رحلة واحدة من جدة إلى باماكو عاصمة مالي، 6 رحلات من المدينة المنورة إلى القاهرة، بالإضافة إلى رحلة من المدينة المنورة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.

وتشمل هذه الرحلات عودة حجاج البعثات الرسمية التي تتبع وزارات الداخلية، والأوقاف، والسياحة، والصحة، وكذلك الفائزين بقرعة الحج من محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، ومطروح، بالإضافة إلى حجاج مالي، إلى جانب رحلات خاصة للأفراد، الأجانب، الترانزيت، العاملين، والمقيمين.

ومن جانبها، استعدت سلطات مطار القاهرة الدولي لاستقبال أفواج الحجاج القادمين، حيث أعدت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، خطة متكاملة لتنظيم عملية استقبال الطائرات وتيسير إجراءات وصول الحجيج بما يتوافق مع أعلى معايير الخدمة التي تم توفيرها أثناء رحلات الذهاب. وتركز هذه الخطة على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية مع توفير فرق عمل مدربة للعناية الخاصة بكبار السن وأصحاب الهمم وتسهيل حركة الأحمال والأمتعة، فضلاً عن وجود فرق طبية للتعامل مع أي حالات صحية طارئة.

وتعمل مصر للطيران وفرقها بكل التزام لتقديم تجربة سلسة ومميزة للحجاج، سواء في مطارات السعودية أو عند العودة للمطارات المصرية، مع الحرص على أن تكون جميع الخدمات والإجراءات على نفس مستوى التنظيم والدقة التي تمت عند سفرهم لأداء المناسك. وتساهم هذه الجهود المتواصلة في رسم صورة مشرفة عن الأجهزة المصرية المسؤولة عن موسم الحج، وتبرهن على قدرة مصر للطيران وقطاع الطيران المدني بشكل عام على إدارة ملف عودة الحجاج بكفاءة واحترافية.

ويُذكر أن ذروة عودة الحجاج تستمر لعدة أيام عقب انتهاء المناسك، في ظل تعاون منظم بين الجهات المعنية في مصر والسعودية، ويؤدي ذلك إلى مرونة في جداول الرحلات واستيعاب الأعداد الكبيرة، بحيث تتم عودة الحجاج من جميع المحافظات بأسلوب منظم يليق بمكانتهم بعد هذه الرحلة الإيمانية المباركة. وتحرص الشركة والدولة على توفير كل السبل من أجل راحة وسلامة الحجيج حتى وصولهم إلى ذويهم بسلام وأمان.