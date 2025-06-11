محافظ الجيزة: رصف وتطوير طريق السقارية بمركز أبو النمرس (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يونيو 2025 02:30 مساءً -

في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمراكز والمدن، أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن الإنتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق السقارية بمركز ومدينة أبو النمرس وذلك بطول 1.٣كم وعرض 7م .

وأوضح المحافظ أن الطريق يمثل محوراً حيوياً يربط بين الوحدة المحلية بالمنوات وعدد من القرى المجاورة مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار النجار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ على تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المدرجة بخطط العمل مع مراعاة جودة التنفيذ بما يحقق الاستفادة القصوى للأهالي، مشدداً على متابعة الأعمال ميدانياً لضمان تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير الفنية.