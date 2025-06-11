رسمياً.. الحكومة تقرر صرف معاش شهري لهؤلاء الأطفال| اعرف الأوراق المطلوبة والشروط

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي في منشور لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي كافة التفاصيل المتعلقة بمعاش الطفل الذي تقدمه للأطفال الأقل من 18 سنة لعدد من الفئات في ضوء حرصها على تقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

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وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي في منشورها إلى أنه “يتم منح معاش للأطفـال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة ، وتحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـــاش بشرط انتظامهــم بالتعليم الأساســي حتي المتوسط بحد أقصي (200) جنيه شهرياً لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراسي”.

شروط وطريقة الحصول على معاش الطفل

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي حسب منشورها، للحصول على معاش الطفل ضرورة ألا يكون للطفل مصدر دخل ثابت له، أما بالنسبة لإجراءات الحصول على المعاش المخصص للأطفال الأقل من 18 سنة فجاءت على النحو التالي:

يتقدم الطفل الراغب في الحصول على المعاش بطلب إلى وزارة التضامن أو المديرية التابع لها.

استيفاء البيانات من خلال وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطفل.

الفئات المستحقــة لمعاش الطفل من وزارة التضامن

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستحقة للحصول على معاش الطفل المقدم، حيث تستحق أكثر من طفل هذا المعاش وذلك على النحو التالي:

الأطفال الأيتام أو الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين.

أطفال المرأة المطلقة في حالة زواجها أو في حالة سجنها أو في حالة وفاتها.

أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.