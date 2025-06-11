نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آحصل عليها الآن.. ظهور نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الإعلان رسميًا عن نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات المدرسية بجميع الإدارات التعليمية، واعتماد النتيجة من قبل الجهات المختصة.

النتيجة تشمل الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وتم إتاحتها للطلاب وأولياء الأمور من خلال وسائل متعددة، منها الاتصال الهاتفي على رقم 09000100 من الخط الأرضي أو رقم 5757 من الهاتف المحمول، إلى جانب الخدمة الإلكترونية عبر موقع الخدمات التعليمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة:

[https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages]

أشارت المديرية إلى أن أعمال التصحيح جرت بدقة وشفافية تحت إشراف لجان مختصة، مع التأكيد على مراجعة أوراق الإجابات بعناية قبل اعتماد النتائج، في إطار الحرص على تحقيق العدالة بين الطلاب.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة للتحول الرقمي في قطاع التعليم، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني، خاصة في المراحل التعليمية الأساسية.

من المقرر إتاحة النتائج بالنسخة الورقية في المدارس خلال الأيام المقبلة، وذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من الاستعلام عنها إلكترونيًا.

كما يبدأ أولياء الأمور والطلاب الاستعداد للعام الدراسي الجديد بناءً على نتائج الفصل الدراسي الثاني، مع تنظيم برامج تقوية للطلاب المحتاجين خلال شهري يونيو ويوليو.