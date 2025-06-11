نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التدخل السريع" يتعامل مع 561 بلاغًا في مايو بنسبة استجابة 100% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا عن أنشطة فريق التدخل السريع خلال شهر مايو 2025، والذي كشف التعامل مع 561 بلاغًا واستغاثة في جميع محافظات الجمهورية، تنوعت بين حالات إنسانية لأشخاص بلا مأوى، وشكاوى تخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

المحافظات الأعلى في عدد التدخلات

جاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية وبورسعيد والدقهلية والبحيرة في صدارة المحافظات من حيث عدد التدخلات التي تم تنفيذها.

التنسيق مع الجهات المعنية والتكامل مع منظومة الشكاوى

وأوضح التقرير أن التدخلات تمت بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة.

مساعدات ودمج مجتمعي ورعاية صحية

خلال شهر مايو، تمكن الفريق من:

تقديم مساعدات عينية ومالية لـ22 حالة.

إيداع 38 حالة من كبار وأطفال بلا مأوى في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

من كبار وأطفال بلا مأوى في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. دمج 14 حالة داخل أسرهم بعد تقديم الدعم اللازم.

داخل أسرهم بعد تقديم الدعم اللازم. نقل 19 حالة من كبار السن إلى مستشفيات وزارة الصحة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تمهيدًا لاستقبالهم في دور رعاية.

تحديات في التعامل مع بعض الحالات

أشار التقرير إلى وجود:

123 حالة رفضت الانتقال من أماكن تواجدها.

من أماكن تواجدها. 83 حالة تعاني من اضطرابات نفسية ، تم التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

، تم التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. 215 حالة متنقلة لم يتم العثور عليها بسبب تغيّر أماكن تواجدها باستمرار.

زيارات ميدانية ودراسات حالة

نفذ الفريق خلال نفس الفترة:

47 زيارة ميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. 35 دراسة حالة لحالات بلا مأوى (أطفال وكبار)، أُعيد دمجها داخل أسرها.

جهود متواصلة منذ 2014

منذ إطلاقه في عام 2014، تعامل فريق التدخل السريع مع نحو 38 ألف بلاغ، شملت إنقاذ كبار وأطفال بلا مأوى، والتدخل العاجل في أزمات تخص نزلاء مؤسسات الرعاية.

تأهيل ميداني واستجابة عبر خطوط ساخنة

يضم الفريق 154 أخصائيًا اجتماعيًا ونفسيًا تم تأهيلهم بأحدث البرامج، ويعملون من خلال أذرع محلية في مختلف المحافظات.

وتُستقبل البلاغات عبر: