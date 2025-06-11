نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على صاحب واقعة لمبة القطار الروسي وإحالته للنيابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في ضوء تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الركاب بخلع لمبة إنارة من إحدى عربات القطارات الروسية الجديدة وإلقائها خارج القطار، فقد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقد تمكنت أجهزة الشرطة من القبض على مرتكب الواقعة، وهو عامل يقيم بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث تبين أنه استقل القطار المتجه من أسوان إلى كوم أمبو، وبرفقته أحد أصدقائه، وجرى توقيع غرامة مالية عليه من قبل مشرف القطار بسبب عدم حمله لتذكرة. وعلى إثر ذلك، قام باقتلاع لمبة إنارة من العربة وإلقائها خارج القطار، في تصرف اعتراضي تم توثيقه عبر تصويره من قِبل صديقه ونشره على مواقع التواصل. وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكدت هيئة السكك الحديدية رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات السلبية وغير المسؤولة التي تُلحق الضرر بمرافق الدولة، مشيرة إلى أن المرفق ملكية عامة للمصريين، والحفاظ عليه مسؤولية جماعية تتطلب التعاون بين الهيئة والمواطنين.

وشددت الهيئة على استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بممتلكات السكك الحديدية، مؤكدة تكثيف حملات التوعية عبر صفحاتها الرسمية ومنصاتها الإعلامية المختلفة للتنبيه بمخاطر هذه السلوكيات وآثارها السلبية، خاصة في ظل ما تشهده الهيئة من مشروعات تطوير تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتوفير وسائل نقل آمنة ومتطورة للمواطنين.