طقس اليوم الأربعاء.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يونيو 2025 10:26 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من (8:4 صباحًا) قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.