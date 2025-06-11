نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة 20 حالة بناء مخالف بقرى البدرشين ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية.

واطّلع المحافظ على نتائج الحملات بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم إزالة 20 حالة بناء مخالف، رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وهي عبارة عن مبانٍ وأسوار وحوائط وغرف تم إنشاؤها بالمخالفة خارج الحيز العمراني، على مساحة إجمالية تبلغ 4600 م٢ بقرى أبو صير وأبو رجوان ونزلة الشوبك.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة تضافر جميع الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة صور وأشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدّد "النجار" على عدم التهاون مع المقصرين في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، مشددًا على أهمية التصدي للمخالفات وإزالتها في المهد، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.

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