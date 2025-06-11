نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس يروج للسياحة المصرية على قناة FOX الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، في لقاء تلفزيوني بثته قناة FOX TV من مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أبرز الإكتشافات الأثرية الحديثة في مصر.

وتحدث الدكتور حواس عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر، والتي تعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث وتُعد من أهم الاكتشافات في القرن الحادي والعشرين.

كما تحدث الدكتور حواس خلال اللقاء عن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وسيضم مجموعة الملك توت عنخ آمون بالكامل لأول مرة منذ اكتشافها، إلى جانب آلاف القطع الأثرية التي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وخلال ظهوره، وجّه حواس رسالة مباشرة إلى الشعب الأمريكي والعالم أجمع، مؤكدًا أن مصر آمنة تمامًا ومستعدة لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، داعيًا السائحين إلى زيارة مواقعها الأثرية الفريدة، خاصة في القاهرة والأقصر وأسوان.

ويأتي هذا الظهور التلفزيوني ضمن جولة يقوم بها الدكتور زاهي حواس في الولايات المتحدة الأمريكية، يقدم خلالها سلسلة من المحاضرات في عدد من المدن الكبرى بهدف الترويج للسياحة الثقافية في مصر، وتعريف الجمهور الأمريكي بآخر الاكتشافات الأثرية وأسرار الحضارة المصرية القديمة التي لا تزال تُبهر العالم.

وتُعد هذه الجولة جزءًا من جولات الدكتور زاهي حواس لتنشيط السياحية المصرية، حيث تجمع مصر بين التاريخ العريق والتطور الحديث، عبر مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير، الذي ينتظره العالم باهتمام بالغ.