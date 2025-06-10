نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني الجديد ويؤكد دعم مصر لاستقرار السودان وتعزيز التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا بـ كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني الجديد، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة توليه منصب رئيس الحكومة السودانية، متمنيًا له النجاح والتوفيق في قيادة المرحلة المقبلة.

دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان

وأكد رئيس الوزراء خلال الاتصال على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين والقيادتين السياسيتين في القاهرة والخرطوم.

تعزيز التعاون المشترك

كما أعرب الدكتور مدبولي عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون المشترك مع السودان في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين ويعزز من التنسيق المشترك تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

من جانبه، ثمّن السيد كامل الطيب إدريس هذه التهنئة، وأعرب عن حرص السودان على تعميق العلاقات مع مصر، بما يلبّي تطلعات الشعبين نحو مستقبل أكثر تعاونًا واستقرارًا.