ضباط إسرائيليون: حكومة نتنياهو فقدت شرعيتها الشعبية والأخلاقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:26 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن ضباط إسرائيليون قالوا إن حكومة بنيامين نتنياهو فقدت شرعيتها الشعبية والأخلاقية، ونتنياهو سيرسل جنود الجيش لقتلهم فى غزة، والحرب فى غوى تهدف إلى الحفاظ على حكم نتنياهو وسموتريتش وبن غفير.

وأضافوا ‌‏ضباط إسرائيليون لنتنياهو أنك لن نستمر فى الحرب التى تخدم بقائك فى السلطة، ويرفضون فى رسالة موجهة إلى نتنياهو مواصلة الالتحاق بالقتال فى غزة.

وتابعت القناة بأن 41 ضابطا وجندى احتياط يطالبون الحكومة الإسرائيلية إتمام صفقة المحتجزين وإنهاء الحرب فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.