لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية.. "الداخلية" تواصل مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يونيو 2025 07:31 مساءً - إستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا .

وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

فقد قام مأمورى أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن بتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية ، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف الأعياد والمناسبات.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.