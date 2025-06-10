نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025م.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي لسنة 2025م.

وذلك في ضوء تشجيع الأوقاف لاكتشاف الأصوات الحسنة والمتميزة في مختلف المجالات، وسعيها للاستفادة من تلك الأصوات.

وقد تم تنظيم فعاليات هذه المسابقة بهدف التعرّف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، مع توظيفها في خدمة العمل الدعوي.

جديرٌ بالذكر أن الوزارة قد خصصت جوائز قيمة للفائزين، تضمنت مكافآت مالية وشهادات تقدير، إضافة إلى درع الوزارة للمتميزين.

وكانت وزارة الأوقاف في وقت سابق قد فتحت باب المشاركة في مسابقة الصوت الندي لسنة 2025م، في أربعة فروع:

* الفرع الأول: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن للأئمة والواعظات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، بشرط عدم الاعتماد بالإذاعة أو التلفزيون.

* الفرع الثاني: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن لغير فئات الفرع الأول، بشرط عدم الاعتماد بالإذاعة أو التلفزيون.

* الفرع الثالث: الابتهالات الدينية، وهو فرع متاح لجميع الفئات المشاركة فيه.

* الفرع الرابع: الإنشاد، ويشمل الأفراد والفرق الإنشادية، وهو فرع متاح لجميع الفئات المشاركة فيه.

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وجاءت أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025م، على النحو التالي: