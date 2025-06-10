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عبد العاطي يتابع جهود وزارة الخارجية فى رعاية المواطنين المصريين بالخارج

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع قيادات وأعضاء مكتب نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصرين في الخارج، في إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها لمتابعة سير العمل داخل قطاعات الوازرة.

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شدد الوزير عبد العاطي على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لملف المصريين في الخارج مؤكدًا ضرورة التفاعل بشكل متواصل مع الجاليات المصرية بالخارج خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث والعمل على توثيق الروابط بينهم وبين الوطن من خلال تنظيم الزيارات الهادفة للتعريف بالمشروعات القومية والإنجازات التي تحققها الدولة على مختلف الأصعدة.

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سلط وزير الخارجية الضوء على ضرورة تنفيذ المبادرات التي اطلقتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة لخدمة المصريين بالخارج والعمل على تذليل العقبات ذات الصلة. 

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كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للنسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر عقده خلال شهر اغسطس ٢٠٢٥، باعتباره منصة حوار مباشر بين الدولة والمواطنين في الخارج وبحث القضايا التي تهمهم وللاستماع إلى مقترحاتهم وشواغلهم.

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شدد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية التنسيق مع كافة السفارات والقنصليات المصرية في الخارج للإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما نوه بـ الجهود الجارية لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج، ودور مؤسسات الدولة في تدريب وتاهيل العمالة المصرية للعمل في الدول المختلفة وفقًا لمعايير كل دولة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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