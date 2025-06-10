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مياه الشرب بالجيزة: توصيل المياه لـ "30" أسرة بالصف

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة: توصيل المياه لـ "30" أسرة بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الشركة من خلال تعزيز التعاون والشراكات الإيجابية مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى توصيل المياه لـ "٣٠" أسرة بمناطق: " عزبة السلام، زرزاره" بمركز الصف، بالتعاون مع مؤسسة رسايل اليتيم للتنمية.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية، يأتي بعد إجراء مسوحات مجتمعية لتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وأبحاث ميدانية لدراسة الحالات الإجتماعية للأسر لضمان توصيل المياه للمستحقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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