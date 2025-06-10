نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استمرار تشغيل القطارات الإضافية على مختلف خطوط الشبكة، وذلك لتسهيل عودة المسافرين بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتستمر هذه القطارات في العمل حتى 16 يونيو 2025، بهدف تخفيف الضغط على القطارات المنتظمة وضمان انسيابية حركة السفر.

وقد اتخذت الهيئة عدة إجراءات خلال عطلة العيد لضمان راحة الركاب، منها:

تشغيل رحلات إضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري لاستيعاب الزيادة في أعداد المسافرين.

رفع حالة الاستعداد القصوى في المحطات والأرصفة والورش الفنية، مع التأكد من الجاهزية الفنية للقطارات ونظافتها.

تفعيل منظومة محكمة لمنع بيع التذاكر في السوق السوداء، وزيادة منافذ البيع، وتكثيف الرقابة بصالات الحجز.

تواجد قيادات الهيئة ومهندسي التشغيل بالمحطات الرئيسية للمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الرحلات وتنظيم حركة الدخول والخروج من المحطات لضمان أقصى درجات الأمان والراحة للركاب.