نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تحذر من تجاوز السيارات على مسار الأتوبيس الترددي (BRT) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة النقل بيانًا جديدًا اليوم، تناشد فيه قائدي السيارات عدم استخدام الحارة اليسرى المخصصة للأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المركبات بالحارات الأخرى، حفاظًا على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة، وللحد من الحوادث المرورية الناتجة عن تداخل المركبات في مسار الأتوبيس. يهدف هذا الإجراء أيضًا إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

وأوضحت الوزارة أنها تتعاون مع الإدارة العامة للمرور لتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي.

كما أعربت الوزارة عن ثقتها في وعي المواطنين والتزامهم بتعليمات السلامة والأمان، مما يساهم في الحفاظ على الأرواح والمركبات.