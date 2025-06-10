مصادر طبية فلسطينية : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 54 ألفا و981 شهيدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يونيو 2025 03:32 مساءً - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و981 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر الطبية قولها، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 126 ألفا و920 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 51 شهيدا، و305 جرحى، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ الـ 18 من شهر مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 4701 شهيد، و14 ألفا و879 إصابة.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 163 شهيدا وأكثر من 1495 إصابة، بينهم 36 شهيدا ارتقوا اليوم، فيما أصيب 208 مواطنين.

