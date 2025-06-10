أسر الشهداء يشكرون وزارة الداخلية ومدير إدارة العلاقات الإنسانية على رعايتهم طوال موسم الحج (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يونيو 2025 03:32 مساءً - عبر عدد من أسر شهداء الشرطة عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع “فيس بوك”، مثمّنين ما قدمته الوزارة من رعاية متميزة واهتمام صادق طوال فترة موسم الحج.

وخصت الأسر بالشكر اللواء رمضان السبيعي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، لما بذله من جهد شخصي في متابعة أحوالهم، وتذليل كافة الصعوبات التي واجهتهم، بداية من إجراءات السفر، ومرورًا بتوفير فنادق قريبة من الحرم المكي، ومخيمات مكيفة مجهزة بـ كراسي متحركة لكبار السن والمرضى، وحتى المتابعة الطبية الدائمة خلال التنقل بين المشاعر المقدسة.

وأكدت الأسر أن هذا الاهتمام لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل كان رسالة إنسانية تحمل أصدق معاني الوفاء لأبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم، مشيرين إلى أن رعاية الوزارة لم تقتصر على النواحي اللوجستية، بل امتدت لتشمل الدعم النفسي والمعنوي، ليشعروا بأن تضحيات ذويهم لم تُنسَ، وأن الوطن ما زال يرد الجميل.