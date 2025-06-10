نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة تسعى لتحقيق «صفر» حالات جذام في مصر "التفاصيل كاملة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهوده لخفض حالات الإصابة بمرض الجذام إلى الصفر، وتوفير الرعاية الشاملة للمتعافين، وتقديم الدعم الاجتماعي والمادي اللازم.

أُعلن عن ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة جهود الحكومة واستعداداتها للإعلان عن القضاء على مرض الجذام. وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية؛ والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والمهندس أحمد خالد، محافظ الإسكندرية؛ والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية؛ والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان؛ وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية.

الحكومة تسعى للقضاء على مرض الجذام

قال مدبولي: “إن مراعاة تنوع الخدمات الصحية ركنٌ أساسيٌّ من أركان تحقيق التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. لذا، لا بدّ من تعزيز الاستراتيجيات التي تضمن حياةً صحيةً للأفراد، وتقضي على الأمراض المعدية وغير المعدية، وتساعد المتعافين على استعادة السيطرة على حياتهم، وتوفر لهم الدعم المتنوع، وتساهم في دمجهم في المجتمع”.

وأضاف: “كما نجحت الدولة المصرية في القضاء على فيروس الكبد الوبائي سي وفيروس الكبد الوبائي بي والملاريا وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض وأصبحت رائدة عالميا، فإننا سنتمكن أيضا من القضاء على مرض الجذام وإعلان مصر خالية من الجذام”.

ماهو مرض الجذام؟

يُعرف الجذام (Leprosy) باسم داء هانسن (Hansen's disease) أيضًا، وهو عدوى بكتيرية مزمنة تُصيب الجلد والأعصاب، خاصةً في الأطراف والوجه.

ويُعد الجذام من الأمراض النادرة نسبيًا، إذ يُعتقد أنّ عدد حالات الإصابة به لا تتجاوز 208،000 حالة حول العالم، كما تتراوح فترة حضانة المرض بين 9 أشهر و20 عامًا تقريبًا.



أعراض الجُذام

تشمل أعراض مرض الجذام الآتي:



أعراض الجذام الجلدية

تظهر هذه الأعراض عادةً خلال أول 5- 10 سنوات من التعرض لبكتيريا الجذام، ومن أهمها:

بقع جلدية فاتحة أو باهتة، وعادةً تكون أول أعراض الجذام ظهورًا.

احمرار الجلد بسبب توسع الشعيرات الدموية وتراكم الدم فيها.

جفاف الجلد وزيادة سماكته.

كتل وانتفاخات على الجلد، خاصةً في منطقة الوجه والأذنين.

الثعلبة وتساقط الشعر في المنطقة المصابة.

تساقط شعر الحواجب والرموش بشكلٍ كامل.

تقرحات مستمرة في القدمين.

ويُمكن أن يُسبب الجذام نزيف الأنف والاحتقان المزمن إذا أصاب الجلد والأغشية المخاطية في الأنف.

أعراض الجذام العصبية

يُمكن أن يُسبب المرض تلف الأعصاب مع مرور الوقت، ومن أعراض الجذام على الأعصاب:

خدران في المنطقة المصابة، وربما تفقد القدرة على الشعور بالبرد أو الحرارة فيها.

ألم حارق في الجلد المصاب.

تنميل وخدران في الأطراف بسبب اعتلال الأعصاب المحيطية.

ضعف العضلات، خاصةً في الوجه، واليدين والقدمين.

فقدان البصر الجزئي أو العمى الكلي؛ بسبب تلف والتهاب العصب البصري.

ألم مزمن خاصةً في مناطق الجلد المصابة.

أعراض أخرى لمرض الجذام

يُمكن أن تُسبب المراحل المتقدمة من الجذام الآتي:

تشوه الأنف.

تلف دائم في اليدين والقدمين.

قصر أصابع اليدين والقدمين؛ لأن الجسم يمتص الأنسجة المصابة.

تقرحات شديدة ودائمة في أسفل القدمين.

الشلل.