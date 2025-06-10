الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير وصول المواطنين إليها، بادرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة من خلال منصة “مصر الرقمية”. تهدف هذه الخدمة إلى توفير وسيلة سهلة وآمنة للحصول على أرقام الجلوس، مما يسهم في تخفيف الضغط والتزاحم على المدارس ويختصر الكثير من الوقت والجهد على الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك ضمن إطار جهود مصر الرامية إلى تعميم التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإنترنت.

الحكومة تعلن خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة عبر منصة مصر الرقمية

لاستخدام هذه الخدمة الجديدة، يجب على المستخدمين اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تضمن حصولهم على المعلومات المطلوبة بسهولة. تبدأ العملية بالدخول إلى منصة “مصر الرقمية”، ثم اختيار قسم “خدمات مصر الرقمية”، وبعدها الانتقال إلى قائمة “خدمات التعليم”. هناك، يمكن للمستخدم اختيار خدمة “الاستعلام عن أرقام الجلوس”، ليُطلب منه بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة السر الخاصة به. من الضروري أن يكون لدى المستخدم حساب مفعل على المنصة للاستفادة من كافة الخدمات الرقمية المعروضة.

وفي حال لم يكن للمستخدم حساب مُسبق، يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال مجموعة إجراءات مبسطة تهدف لضمان الأمان وسلامة المعلومات. تبدأ الخطوات بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية، ثم الضغط على خيار “حسابي” والانتقال إلى “إنشاء حساب جديد”. يُطلب من المستخدم إدخال بياناته الأساسية، كرقمه القومي، ورقم المصنع الموجود أسفل الصورة الشخصية في بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى اسم والدته. كما يلزم تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم المستخدم لدى إحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر. فور إدخال تلك البيانات، يتلقى المستخدم رسالة تحتوي على رمز تفعيل مكون من ستة أرقام على هاتفه المحمول، يدرجه بالموقع لإتمام عملية التفعيل. بعد ذلك، عليه تعيين كلمة مرور قوية تتكون من ثمانية أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية، بشرط أن تتضمن حروفًا كبيرة وصغيرة بالإضافة إلى رقم أو رمز. في الخطوة الأخيرة، يُدخل المستخدم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف مرة أخرى مع كلمة المرور، ليتم تفعيل الحساب بنجاح.

وتمتد هذه الخدمة أيضًا لتشمل طلاب التعليم الفني جنبًا إلى جنب مع طلاب الثانوية العامة، تنفيذاً لخطة الحكومة لتوسعة نطاق الخدمات التعليمية الإلكترونية. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية “مصر الرقمية” الطموحة، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي متكامل يُمكّن الأفراد من إنجاز شتى المعاملات الحكومية إلكترونيًا. وصل عدد الخدمات المتوفرة على منصة “مصر الرقمية” حتى الآن إلى أكثر من 200 خدمة رقمية مصنفة ضمن 16 مجموعة خدمات رئيسية، وتخدم المنصة حاليًا ما يزيد على 8 ملايين مواطن من مختلف محافظات الجمهورية.

إن التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر الوسائل الرقمية لا يسهم فقط في تحسين تجربة المواطنين، بل يعمل أيضًا على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية. وفي ظل التحول الرقمي الشامل، تلتزم الدولة بإتاحة خدمات تتسم بالجودة والموثوقية، وتطمح في المستقبل القريب إلى تعميم هذه المبادرات لتشمل قطاعات أوسع وتخدم مختلف فئات المجتمع بسهولة وبأعلى مستويات الأمان.