الرياض - كتبت رنا صلاح - قامت المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، بفتح أبوابها أمام المواطنين، حيث تم طرح مختلف السلع الغذائية، إلى جانب اللحوم بأنواعها والدواجن، لضمان تلبية احتياجات المستهلكين اليومية. وتعمل الوزارة عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير كميات مناسبة من اللحوم الطازجة والمجمدة، فضلاً عن الخضراوات والفواكه، بهدف تحقيق التوازن في الأسواق والحد من الارتفاعات السعرية وتقليل الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح السلع واللحوم للمواطنين بعد استئناف العمل

وفي سياق متصل، تواصل غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عملها المستمر لمتابعة حركة توزيع وضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. وتركز الغرفة جهودها على ضمان توافر المنتجات الغذائية بشكل كافٍ، مع إيلاء اهتمام خاص للحوم الطازجة والمجمدة، لضمان عدم حدوث أي نقص في الإمدادات. كما تعمل فرق ميدانية متخصصة على تنفيذ جولات رقابية داخل الأسواق المختلفة، بهدف التأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك للتحقق من مدى التزام البائعين بالتعليمات والضوابط التي تفرضها الوزارة.

وتسعى الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات أو مخالفات قد تضر بمصالح وحقوق المستهلكين. وفي هذا الإطار، تم تخصيص خط ساخن يمكن للمواطنين من خلاله الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بجودة السلع أو الأسعار أو أي مخالفات أخرى يُحتمل وقوعها في الأسواق أو منافذ المجمعات الاستهلاكية. وتتعامل الجهات المختصة مع هذه الشكاوى بجدية وسرعة، حيث تقوم الفرق الرقابية بالنزول الميداني للتحقق من البلاغات، وفي حال رصد أي مخالفة يتم تحرير محاضر رسمية للمخالفين وإحالتها للجهات القضائية المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات اللازمة.

وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وضمان حق المواطن في الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. كما تواكب الأجهزة الرقابية التطورات التي تطرأ على الأسواق من حيث العرض والطلب، وتسعى للحد من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر. إضافة إلى ذلك، تضع الوزارة خطة متكاملة لتوزيع السلع بشكل دوري على جميع المنافذ التابعة لها، لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.

في ضوء ذلك، تشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان انتظام تدفق السلع الأساسية للمواطنين. وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة عمليات المتابعة والرقابة المستمرة، وتفتح باب التواصل الدائم مع المواطن لاستقبال كافة الملاحظات والشكاوى الخاصة بجودة السلع أو خدمات البيع في المجمعات الاستهلاكية. كما تشدد على استعدادها الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة ضد أية مخالفات، بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على مصالحه في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لضبط الأسواق ودعم احتياجات المواطنين الأساسية.