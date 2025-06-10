الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن برنامج “مشروعك” تنفذه وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية لإقامة العديد من المشروعات في المجالات الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية.

"بتكلفة 45 مليون جنيه".. تنفيذ 86 مشروعًا من خلال خدمة مشروعك في المنوفية

ويتميز البرنامج بتوفير التمويل اللازم من خلال التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها بفائدة بسيطة وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات والمعاملات الضريبة المبسطة وتوفير التدريب الفني والإداري، فضلًا عن قيام المسئولين بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكل المشروعات لتذليل العقبات وتقديم جميع التسهيلات.

بالإضافة إلى الوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع، وأضاف محافظ المنوفية أنه تم تنفيذ 86 مشروع بتكلفة مايقرب من 45 مليون جنيه بخدمة مشروعك خلال الفترة الماضية من عام 2025.

ساهمت تلك المشاريع في توفير 256 فرصة عمل، وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الهدف من مشروعك هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.