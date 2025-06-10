الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يتبق سوى أيام معدودة على بداية امتحانات الثانوية العامة 2025، إذ من المقرر أن تبدأ أولى الاختبارات يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو، بمواد لا تضاف إلى المجموع النهائي للطالب. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات هذا العام ستُجرى بنظامها الحديث، حيث يؤدي الطلاب أول امتحاناتهم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الأحد 15 يونيو، على أن يستكملوا يوم الثلاثاء 17 يونيو باختبار اللغة الأجنبية الثانية. وتتابع الاختبارات بعد ذلك بامتحان اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو، ثم مادتي الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو، تليهما اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 29 يونيو. وتجرى امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا الخميس 3 يوليو، كما يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات البحتة يوم الأحد 6 يوليو، ويختتم جدول الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو باختبار الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 وبداية الامتحانات الأحد بالمواد غير المضافة

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التعليمات الضرورية بشأن كيفية التعامل مع الأسئلة الاختيارية والإجابة عليها بالشكل السليم. حيث أشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تتضمن أسئلة موضوعية من نوع الاختيار من متعدد، وعلى الطالب الإجابة عنها في كراسة الأسئلة وعلى ورقة البابل شيت الخاصة بكل طالب، بجانب أسئلة مقالية في بعض المواد. وأوضحت أن ورقة البابل شيت تعتمد على أن يظلل الطالب الدائرة التي توافق إجابته الصحيحة لكل سؤال، مع إتاحة أربعة اختيارات أمام كل سؤال على النحو التالي: “أ-ب-ج-د” لطلاب المدارس العربية، و”m-b-c-d” لطلاب المدارس اللغات.

كما يشترط على الطالب قبل البدء في الإجابة، تدوين بياناته الأساسية والتي تشمل الاسم، اسم المدرسة، الإدارة التعليمية، المادة ورقم نموذج الأسئلة، بالإضافة إلى تظليل الدائرة الخاصة برقم النموذج. ويتم استخدام قلم جاف أزرق أو أسود فقط عند ملء البيانات وتظليل الدوائر في البابل شيت، مع ضرورة تغطية الدائرة بشكل كامل وعدم الاكتفاء بوضع علامة صح أو أي علامة أخرى. أما فيما يخص كتابة رقم الجلوس، فيجب على الطالب كتابته في الخانة المخصصة على يسار ورقة الإجابة وتظليله بدقة، علمًا بأن نماذج الاختيار في مدارس العربي هي “أ ب ج د” وفي مدارس اللغات “m-b-c-d”.

ونوهت الوزارة إلى أنه يُمنع تمامًا استخدام المصحح السائل (الكوريكتور)، وفي حال الرغبة في تعديل اختيار، ينبغي وضع علامة “إكس” واضحة على الدائرة التي جرى تظليلها من قبل، ثم تظليل الدائرة الجديدة الخاصة بالإجابة. وتُلغى درجة السؤال إذا لم يُشر بعلامة “إكس” في حالة التعديل أو إذا ظلل الطالب دائرتين في نفس السؤال. أما فيما يخص المواد غير المضافة للمجموع، فهي تتضمن فقط أسئلة اختيار من متعدد، ولا توجد بها أسئلة مقالية، ويكتفى فيها بتسليم ورقة بابل شيت فقط.

فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة المقالية، شددت الوزارة على ضرورة قيام الطالب بكتابة بياناته كاملة بنفس طريقة ملء ورقة البابل شيت، كما يتعهد بالإجابة على كل سؤال في الخانة المخصصة له فقط داخل ورقة الإجابة، ولن يلتفت إلى أي إجابة مكتوبة على ظهر الورقة أو خارج المكان المحدد. كذلك، ينبغي الانتباه في المواد المترجمة إلى وجود خانة أعلى الورقة لتحديد لغة الاختبار سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية حسب اللغة التي يدرس بها الطالب تلك المادة.

تسعى هذه الإجراءات والتعليمات إلى تيسير عملية الامتحانات وضبطها، مع ضمان عدالة التصحيح بين الجميع، وتهيئة الطلاب لأداء أفضل ما لديهم مع التأكيد على أهمية الانضباط والالتزام بالتعليمات الموضوعة من قبل الوزارة.