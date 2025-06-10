الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل بعثة الحج المصرية جهودها المنظمة في نقل حجاج القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، عقب انتهاء مناسك الحج، ضمن خطة محكمة تهدف إلى تحقيق انتقال سلس وآمن يراعي راحة الحجاج وسلامتهم بعد أدائهم الشعائر في الأراضي المقدسة. وأكد رئيس بعثة الحج، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، أن عملية تفويج الدفعة الثانية من الحجاج ستبدأ بعد غد الخميس، وسط تحضيرات واسعة وتعاون بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن أعلى مستويات الرعاية والمتابعة خلال هذه المرحلة الانتقالية الهامة.

بعثة الحج المصرية تفوج الدفعة الثانية إلى المدينة المنورة بعد غد

وأوضح المسؤول أن الدفعة الأولى من الحجاج غادرت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء فور الانتهاء من المناسك، وسط رضا كبير من الحجاج حول مستوى التنظيم وإتقان الترتيبات المتعلقة بالإقامة وتوفير وسائل النقل والدعم الصحي والإرشادات اللازمة. وأشار كذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع السلطات السعودية، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للحجاج المصريين في ظل الأجواء المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من الموسم.

وتشهد خطة نقل الحجاج إلى المدينة المنورة هذا العام مجموعة من التحسينات، أبرزها استخدام حافلات حديثة ومكيفة بالكامل، بالإضافة إلى تخصيص نقاط إسعاف ودعم ميداني مزودة بكل الإمكانات للتدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ صحي. كما تم تنظيم فرق من المرشدين الدينيين والإداريين لمرافقة الحجاج على مدار أربع وعشرين ساعة، بهدف تقديم الدعم والإرشاد اللازمين لجميع الحجاج خلال رحلتهم الروحانية.

الانتقال إلى المدينة المنورة يشمل الإقامة لعدة أيام بالقرب من المسجد النبوي الشريف، حيث يزور الحجاج الروضة الشريفة وبعض المعالم التاريخية والدينية المميزة المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يضفي على هذه المحطة طابعًا إيمانيًا عميقًا ويمنحها خصوصية روحية لدى ضيوف الرحمن.

وشددت البعثة على أن هناك رقابة يومية دقيقة من جانب القيادات المشرفة، لمتابعة سير تنفيذ جدول التفويج والتأكد من مغادرة الحافلات في مواعيدها المحددة بدون أي تأخير أو ازدحام، إلى جانب الحرص الشديد على توفير الراحة الجسدية والنفسية الكاملة للحجاج طوال مدة الرحلة.

ويأتي تفويج الدفعة الثانية في سياق خطة أعدت لتشمل كل حجاج القرعة الذين أنهوا شعائرهم بنجاح، حيث تتواصل مغادرة بقية الأفواج بشكل تدريجي وفق جدول زمني دقيق تم الإعلان عنه مسبقًا للحجاج من أجل تعزيز الشفافية والتنظيم وتفادي أي إشكالات قد تطرأ أثناء مراحل السفر.

وفي الوقت الذي يتهيأ فيه الحجاج لتوديع مكة المكرمة، تفتح المدينة المنورة أبوابها لاستقبالهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة والإيمان، بحيث تتكامل رحلتهم الإيمانية من خلال الانتقال بين أطهر بقاع الأرض، وتختتم الرحلة بالدعاء والسكينة بين أروقة الروضة الشريفة وأثر النبوة الخالد. بهذه العناية والتنسيق المستمر، تثبت بعثة الحج المصرية مرة أخرى التزامها الدائم بتقديم أفضل مستوى من الخدمة والرعاية لضيوف الرحمن حتى نهاية رحلتهم المباركة.