نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة توجه رسالة مهمة إلى طلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على إعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمانة والوفاء بالتطلعات الملقاة على عاتقه، وجيل مسلح بالعلم والمعرفة، وجهت المديرية رسالة هامة إلى طلاب الثانوية العامة مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات.

وقالت المديرية في رسالتها: "كونوا حريصين دائمًا على مستقبلكم، طامحين إلى تحقيق أهدافكم النبيلة، فالأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها. أنتم أمل مصر ومستقبلها، وبكم تتواصل مسيرة العطاء والتنمية لوطننا الغالي."

كما شددت مديرية التعليم على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، لضمان سيرها في أجواء من الانضباط والنزاهة، وجاءت أبرز التعليمات كالتالي:

ـ يُحظر اصطحاب أي وسيلة يمكن استخدامها في الغش، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

ـ يُحظر دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

ـ يُحظر تصوير أسئلة الامتحان أو نشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني.

ـ يُحظر اصطحاب أي أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.

ـ لا يُسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له وفقًا لبطاقة رقم الجلوس.

ـ لا يُسمح للطالب بالتأخر عن موعد بدء الامتحان.

ـ يُحظر التدخين داخل لجان الامتحانات خلال انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

ـ يُحظر القيام بأي أعمال شغب أو سلوكيات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

وفي ختام رسالتها، وجهت مديرية التعليم كلمة تشجيعية لأبنائها الطلاب: "كونوا قدوة لجميع أبناء مصر، باعتباركم جزءًا أصيلًا من شبابها، وفقكم الله، ويسر لكم كل صعب، وجعل النجاح والتميز حليفكم في كل خطوة."