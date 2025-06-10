نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تحرك من النقل بشأن خلع وتكسير لمبة أحد القطارات الروسية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بخلع وتكسير إحدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة التي تم إدخالها الخدمة مؤخرا لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وأشار البيان إلى شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي والغير مسئول من هذا الشخص الذي تسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وشددت الوزارة على أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص نظرا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون

وذلك في إطار دور الوزارة في مجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض والتي تتسبب في اتلاف الممتلكات العامة والخروج عن قيم واخلاقيات الشعب المصري.

وأكدت وزارة النقل أنها دائما ما تقوم بحملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي والصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي تناشد فيها المواطنين االابتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وأوضحت أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لاستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، ولمواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والإبتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق، والتي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.