الرياض - كتبت رنا صلاح - قدمت المديريات التعليمية مجموعة من التوجيهات الأساسية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 مع اقتراب موعد بدء الامتحانات، والمقرر انعقادها يوم الأحد 15 يونيو الحالي. هذه التعليمات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بنظام وانضباط، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، وقد أهابت بالطلاب ضرورة الالتزام التام بها لتفادي أي مشكلات قد تؤثر على مسيرتهم التعليمية.

وزارة التربية والتعليم تعلن قائمة المحظورات لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات

من بين التوجيهات الأساسية التي تم الإعلان عنها، أكدت المديريات منع اصطحاب أو إدخال أي وسائل أو أدوات يمكن استخدامها في عمليات الغش، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، مثل الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب اللوحي أو سماعات الأذن وأي أجهزة رقمية أخرى. كما شددت على أنه لا يجوز لأي طالب الدخول إلى لجنة الامتحان بجهاز المحمول أو أية أجهزة إلكترونية مهما كان نوعها، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف هذه التعليمات.

بالإضافة إلى ذلك، شددت التعليمات الصادرة على منع حمل أو إدخال أي أوراق خارجية أو كتيبات مراجعة داخل مقر اللجنة الامتحانية، وذلك لتقليل احتمالات تداول معلومات أو محاولة تسريبها أو استغلالها خلال فترة الامتحان. كما أوصت الإدارة بعدم القيام بتصوير ورقة الأسئلة بأي وسيلة، وعدم نشر أي جزء منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو صفحات الغش الإلكتروني، الذي قد يعرض الطالب للعقوبات المقررة ويعرض الامتحان للنزاهة للخطر.

وأوضحت المديريات التعليمية أنه يجب على كل طالب حضور الامتحان داخل اللجنة المحددة له حسب رقم الجلوس المسجل في بطاقة هوية الطالب الامتحانية، ولا يسمح مطلقًا بتغيير مكان اللجنة إلا بإجراءات رسمية واضحة، وذلك لتأمين الامتحانات بشكل أفضل. كما أن الالتزام بمواعيد فتح اللجان أمر أساسي، حيث يُمنع التأخر عن الوقت المعلن لبدء الامتحان، ولن يسمح بدخول الطالب بعد الميعاد المحدد.

ركزت التعليمات أيضًا على أهمية الالتزام بالانضباط والسلوك القويم داخل اللجان، وتم التحذير من التدخين بشكل قاطع داخل مقار اللجان طوال فترة سير الامتحانات، وشددت على منع أي مظاهر شغب أو فوضى قد تعرقل انتظام عملية الامتحانات أو تؤثر على تركيز الطلاب الآخرين. ويأتي ذلك حرصًا من الإدارات التعليمية على توفير بيئة هادئة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بكفاءة.

أما فيما يتعلق بالجدول الزمني، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي ستبدأ من يوم الأحد 15 يونيو، وتنتهي يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك ضمن النظام الجديد المعتمد مؤخرًا. ويؤدي الطلاب في أول أيام الامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم يخوضون اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو. ويخصص يوم الأحد 22 يونيو لأداء امتحان اللغة العربية، بينما يؤدي الطلاب اختبارات مادتي الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو. وتستمر الامتحانات يوم الأحد 29 يونيو بامتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويليها اختبار الكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 3 يوليو. أما الأحد 6 يوليو، فيخصص لاختبار الرياضيات البحتة، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو باختبارات الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء.

وبهذا الترتيب والتنظيم، تسعى الوزارة لضمان مرور فترة الامتحانات بسلاسة وانتظام، داعية جميع الطلاب للالتزام التام بكافة التعليمات لضمان حصولهم على فرص متكافئة وتحقيق نتائج تمثل مجهوداتهم الحقيقية طوال العام الدراسي.