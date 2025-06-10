الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار تصاعد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء العاشر من يونيو، إذ تشهد غالبية محافظات الجمهورية طقسًا بالغ الحرارة في ساعات النهار، بينما يظل الجو حارًا على المناطق الساحلية الشمالية، ويميل للاعتدال ليلاً وفي فترات الصباح الأولى. وتنبَّه الهيئة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، خاصة مع الأجواء المرتفعة الحرارة التي تؤثر بشكل كبير على معظم المناطق.

الأرصاد الجوية تعلن ارتفاع درجات الحرارة بالقاهرة اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 والعظمى تسجل 37 درجة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، يسود طقس شديد الحرارة على مختلف الأنحاء نهارًا، بحيث تتجاوز درجات الحرارة العظمى في العديد من المدن 40 درجة مئوية، خصوصًا في محافظات الصعيد. أما على سواحل البحر المتوسط، فيظل الجو حارًا نسبيًا وذلك مقارنة بباقي الأقاليم، ما يشير إلى تباين ملموس بين الأجواء الداخلية وبين المناطق الساحلية.

وفي الصباح المبكر، تتوقع الهيئة حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المجاري المائية، الأمر الذي قد يؤثر على الرؤية ويستدعي انتباه السائقين وأصحاب المركبات، خاصة مع احتمال استمرار هذه الشبورة لفترات قصيرة بعد شروق الشمس. كذلك تشير النشرات الجوية إلى نشاط ملحوظ للرياح على بعض المناطق، وهو ما قد يسهم في تلطيف حدة الحرارة مؤقتًا خلال بعض الفترات أو يؤثر على حركة الملاحة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم، فقد أوضحت الأرصاد أن القاهرة الكبرى ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ نحو 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى خلال الليل إلى 23 درجة، ليظل الفارق بين درجات الحرارة النهارية والليلية ملحوظًا. وفي مدينة الإسكندرية، من المتوقع أن تسجل العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة، بينما تصل العظمى في مدينة مطروح إلى 29 درجة مئوية مع انخفاض الصغرى إلى نحو 20 درجة، ما يعكس طقسًا صيفيًا أكثر اعتدالاً على السواحل الغربية.

أما في مدن الصعيد فتواصل درجات الحرارة ارتفاعها، إذ تصل في محافظة سوهاج إلى 39 درجة نهارًا و23 درجة ليلًا، بينما تشهد مدينة قنا إحدى أعلى درجات الحرارة على مستوى البلاد، حيث يتوقع أن تسجل العظمى 42 درجة مئوية مقابل صغرى تبلغ 26 درجة. ولا يختلف الوضع كثيرًا في أسوان، التي تسجل عظمى 41 درجة وصغرى 26 درجة، مما يتطلب اتخاذ تدابير الحماية من التعرض للشمس خاصة خلال فترة الظهيرة وتجنب الإجهاد الحراري.

وينصح خبراء الأرصاد بتجنب التعرّض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان أثناء فترة الظهيرة، وزيادة شرب السوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع الحذر عند القيادة في الصباح المبكر بسبب احتمالية تكون شبورة مائية. كما أوصت الهيئة المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الطقس، خاصة في ظل استمرار موجة الحرارة الحالية.

ويُذكر أن شهر يونيو غالبًا ما يشهد تقلبات حرارية مع بداية فصل الصيف، وهو ما يستلزم الاستعداد لموجات حر قد تستمر لعدة أيام. في ظل هذه الظروف الجوية الحارة، تظل السلامة العامة على رأس الأولويات، وسط متابعة دقيقة من هيئة الأرصاد للتغيرات المناخية المستمرة لضمان إعلام المواطنين بمستجدات الطقس أولاً بأول.