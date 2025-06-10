نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تستعد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. تأمين اللجان بـ2 من رجال الأمن و2 من الخريجين الجدد بكل لجنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر بدايتها يوم الأحد 15 يونيو، ويؤديها نحو 814 ألف طالب وطالبة من النظامين القديم والحديث، موزعين على 2029 لجنة على مستوى الجمهورية.

مصادر مطلعة بديوان عام الوزارة أكدت أنه عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، سيتم الانتهاء من تجهيز اللجان واستكمال أي نواقص بها، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات الأمنية ورؤساء اللجان اعتبارًا من الجمعة المقبلة، استعدادًا لانطلاق أول امتحان.

وأوضحت المصادر أن الوزارة استعانت بشباب من الخريجين الجدد لدعم التأمين، بحيث يخصص اثنان منهم بكل لجنة للمساعدة في أعمال التفتيش وتنظيم دخول الطلاب، لتسهيل الإجراءات ومنع التكدس، بالإضافة إلى تخصيص فردي أمن أمام كل لجنة لتأمين محيطها.

وأضافت المصادر أنه تقرر دخول الطلاب قبل موعد اللجنة بربع ساعة، لإتمام عملية التفتيش دون تعطيل، كما سيتم توزيع كراسات الإجابة قبل بدء الامتحان بخمس دقائق لتمكين الطلاب من كتابة بياناتهم الشخصية.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن الامتحانات تبدأ يوم 15 يونيو بامتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم اللغة الأجنبية الثانية يوم 17 يونيو، تليها اللغة العربية يوم 22 يونيو، ثم الفيزياء والتاريخ في 26 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ثم الكيمياء والجغرافيا يوم 3 يوليو، والرياضيات البحتة يوم 6 يوليو، وتختتم الامتحانات يوم 10 يوليو بمواد الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.