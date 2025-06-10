نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تكشف موعد إعلان نتيجة التيرم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة استعداداتها لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وكذلك الشهادة الإعدادية، وسط ترقب كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في تصريحات صجفية، أنه من المقرر إعلان نتائج صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي يومي الأربعاء والخميس داخل المدارس التابع لها الطلاب، مشيرًا إلى أن المدارس ستعلق النتائج في الأماكن المخصصة للإطلاع عليها.

وأوضح عطية أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لا تزال مستمرة داخل الكنترولات على مستوى الإدارات التعليمية، ومن المقرر أن تُستأنف عملية التصحيح فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد مدير تعليم الجيزة على أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها رسميًا عقب الانتهاء من التصحيح، ورصد وتجميع الدرجات، على أن تُعرض لاعتمادها من المحافظ قبل نشرها للطلاب.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية في محافظتي القاهرة والجيزة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء الماضي، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم داخل اللجان، حيث حرصت المديريات التعليمية على توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، مع المتابعة المستمرة من قيادات التعليم لضمان انتظام العملية الامتحانية.

وتُجرى حاليًا أعمال المراجعة الدقيقة لأوراق الإجابات داخل كنترولات الإدارات التعليمية، تمهيدًا لإعلان النتائج فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة النهائية.