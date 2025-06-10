نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء استقبال طلبات الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويستمر قبول الطلبات لمدة ثلاثة أيام متتالية، وفقًا للضوابط المنظمة والمعايير المحددة من قبل الوزارة.

وكانت الوزارة قد قامت يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025 بتسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، استعدادًا لانطلاق أعمال الامتحانات.

تقبل وزارة التربية والتعليم طلبات الاعتذار في حالات محددة فقط، شريطة تقديم مستندات رسمية تدعم الموقف، ومن بين هذه الحالات: وجود حالة مرضية تتطلب تقديم تقرير طبي حديث صادر عن اللجنة الطبية العامة أو هيئة التأمين الصحي، ووجود طفل رضيع لم يتجاوز عامين مع تقديم صورة من شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي للأم، ووفاة الزوج على أن يُرفق طلب الاعتذار بصورة من شهادة الوفاة وصورة بطاقة الزوجة، وعمل الزوج في منطقة نائية ويستلزم تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة العمل يثبت استمراره بالخدمة حتى تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى سفر الزوج للخارج على أن يُرفق الطلب بصورة من جواز السفر موضحًا بها تأشيرة سارية أو صورة تذكرة السفر مع بطاقة الزوجة، فضلًا عن رعاية الأبناء ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض سرطانية مع تقديم تقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حالة تقدم الزوج والزوجة معًا بطلبات اعتذار، يُقبل اعتذار أحدهما فقط بناءً على تأشيرة من رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، شريطة تقديم صورة من تحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومي) للزوجة وصورة قسيمة الزواج أو مستند رسمي يثبت العلاقة الزوجية.

شددت وزارة التربية والتعليم على أن تقديم الاعتذار لا يُعفي المعلم أو المعلمة من الالتزام بالحضور والمشاركة في أعمال الامتحانات إلا بعد صدور قرار رسمي بالموافقة على طلب الاعتذار، مؤكدة أن أعمال الامتحانات تُعد من صميم الواجبات الوظيفية المكلف بها العاملون بالتربية والتعليم.

كما نبهت الوزارة إلى ضرورة تسليم تقديرات الدرجات إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة في اليوم التالي مباشرة لانتهاء تقدير المادة، لضمان سير العمل والانضباط في جداول التصحيح ورصد الدرجات.