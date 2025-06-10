نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر حالات قبول الاعتذارات عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت معدلات البحث مؤخرًا من قبل المعلمين والمعلمات عبر محركات البحث، بشأن آلية تقديم طلبات الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وذلك بالتزامن مع بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تلقي طلبات الاعتذارات وفقًا لضوابط ومعايير محددة أعلنتها رسميًا.

وأكدت الوزارة أن قبول الاعتذارات يتم وفقًا لحالات محددة تستند إلى مستندات رسمية وشروط تنظيمية، تشمل ما يلي:

1. الحالة المرضية:

يُقبل الاعتذار لأسباب صحية شريطة تقديم تقرير طبي حديث ومعتمد رسميًا من اللجنة الطبية العامة أو من هيئة التأمين الصحي، يثبت عدم القدرة على أداء مهام أعمال الامتحانات.

2. وجود طفل رضيع:

يُسمح بالاعتذار في حال وجود طفل لم يُكمل عامه الثاني، ويُشترط تقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأم.

3. وفاة الزوج:

في حال وفاة الزوج، يُقبل الاعتذار بعد تقديم صورة رسمية من شهادة الوفاة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

4. عمل الزوج في مناطق نائية:

يُقبل اعتذار الزوجة إذا كان الزوج يعمل في إحدى المناطق النائية، بشرط تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة عمله يُفيد باستمراره على قوة العمل في تلك المنطقة حتى تاريخه، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

5. سفر الزوج إلى الخارج:

يُشترط لتقديم الاعتذار في هذه الحالة إحضار صورة من جواز سفر الزوج مع تأشيرة سفر سارية أو صورة من تذكرة السفر، مرفقة بصورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

6. رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة أو المصابين بالأمراض السرطانية:

تُقبل الاعتذارات في هذه الحالة بعد تقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية المختصة، يوضح طبيعة الإعاقة أو المرض ومدى حاجة الطفل للرعاية المستمرة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حال تقدم الزوج والزوجة معًا بطلبات للاعتذار، يتم قبول اعتذار أحدهما فقط، ويكون ذلك بناءً على خطاب تأشيري صادر عن رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، ويُشترط تقديم صورة من تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي)، بالإضافة إلى صورة من قسيمة الزواج أو أي مستند قانوني يثبت العلاقة الزوجية.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الاعتذار لا يُعد إعفاءً رسميًا من أداء الأعمال المرتبطة بالامتحانات، إلا بعد صدور قرار رسمي بقبول الاعتذار من الجهة المختصة، كما أن أداء أعمال الامتحانات يُعد من ضمن المهام الوظيفية الرسمية التي يتوجب على المكلفين بها الالتزام بها ما لم يتم قبول اعتذارهم رسميًا.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة التزام المعلمين والمعلمات بتسليم تقديرات الدرجات إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة في اليوم التالي مباشرة للانتهاء من تقدير المادة، ضمن الإجراءات المنظمة لأعمال الثانوية العامة.