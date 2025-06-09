نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير يتفقد محطتي رمسيس والشهداء لمتابعة انتظام القطارات والمترو مع انتهاء إجازة العيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة مفاجئة بمحطتي رمسيس والشهداء لمتابعة انتظام العمل والاستعدادات المكثفة لاستقبال عودة المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

محطة مصر برمسيس

استهل الوزير جولته بمحطة مصر، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر والمول التجاري، ثم انتقل إلى بهو المحطة وأرصفة القطارات لمتابعة حركة الركاب عبر البوابات الإلكترونية، مشددًا على ضرورة تواجد فرق الصيانة على مدار الساعة لضمان عمل البوابات بكفاءة ومنع التكدس على الأرصفة.

وأكد الوزير على:

انتظام حركة التشغيل وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين.

تنظيم أكشاك البيع بشكل حضاري.

تعزيز اللوحات الإرشادية وزيادة صناديق القمامة.

استمرار أعمال النظافة داخل المحطة والقطارات.

إبلاغ الركاب بمواعيد القطارات بدقة وبشكل مستمر.

وخلال الجولة، تابع الوزير قطار رقم 1011 (أسوان – القاهرة) الذي تعرض للرشق بالحجارة، مؤكدًا استمرار حملات التوعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة الركاب والقطارات، مشيرًا إلى أهمية إشراك المجتمع المحلي ومؤسسات التعليم والدين في جهود التوعية.

وشدد على ضرورة تواجد القيادات الميدانية بالمحطات لمتابعة تقديم أفضل مستوى من الخدمة، لافتًا إلى الطفرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية من حيث تحديث الجرارات والعربات والبنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات والورش، وتأهيل العنصر البشري.

محطة الشهداء لمترو الأنفاق

كما تفقد الوزير محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني، لمتابعة انتظام حركة المترو وتقديم التسهيلات للركاب، ووجه بتسيير قطارات إضافية فورًا في حال ظهور أي تكدسات.

وأكد على ضرورة تواجد قيادات المترو في جميع المحطات، مع تقديم تقارير دورية عن حركة الخطوط الثلاثة، مشددًا على أهمية الالتزام بتقديم خدمة آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.