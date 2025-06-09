نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة: تعلن أماكن تلقي اعتذارات المشاركة بإعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه من المقرر بدء تلقي طلبات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 (الدور الأول)، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وحتى يوم الخميس 12 يونيو 2025.

ويستمر استقبال الطلبات يوميًّا خلال الفترة المحددة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك على غرار ما تم في العام الماضي، في الأماكن المخصصة التالية:

ـ مدرسة شبرا الابتدائية بنين (إدارة شبرا التعليمية):

تستقبل اعتذارات الإدارات التعليمية: الشرابية - الساحل - روض الفرج - الزاوية - شبرا - حدائق القبة.

ـ مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات (إدارة عين شمس التعليمية):

تستقبل اعتذارات الإدارات التعليمية: عين شمس - مدينة السلام - المرج - المطرية - الزيتون.



ـ مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية (إدارة المعادي التعليمية):

تستقبل اعتذارات الإدارات التعليمية: السيدة زينب - المعصرة - الخليفة - حلوان - المعادي - المقطم - مصر القديمة - التبين - البساتين - المستقبل - دار السلام.

ـ مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات (إدارة النزهة التعليمية):

تستقبل اعتذارات الإدارات التعليمية: مصر الجديدة - النزهة - غرب مدينة نصر - بدر - الشروق - القاهرة الجديدة - شرق مدينة نصر.

ـ مدرسة المجمع الحرفي لمتحدي الإعاقة (إدارة الوايلي التعليمية):

تستقبل اعتذارات الإدارات التعليمية: غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - الوايلي - منشأة ناصر - باب الشعرية.

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على التيسير على الراغبين في تقديم طلبات الاعتذار، متمنية للجميع التوفيق.