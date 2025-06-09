انفراد بالمستندات.. ننشر شروط قيد وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025/26

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يونيو 2025 05:30 مساءً - حصلت "صوت الأمة" على القواعد العامة لقيد وانتقالات اللاعبين، والرسوم والمواعيد، والمسابقات للموسم الكروي 2025/2026، التي ستصدر عن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

وتضمنت التعليمات الجديدة ضوابط وشروطًا لتسجيل اللاعبين في مختلف الأقسام والمراحل السنية، وكذلك القواعد الخاصة باللاعبين الأجانب والإعارات.

كما حددت التعليمات شروط قيد الأجهزة الفنية والإدارية، بما في ذلك الرخص التدريبية المطلوبة، وقواعد خاصة بكرة الصالات والكرة النسائية.





وتم الإعلان عن فترات ومواعيد القيد للمراحل والقوائم المختلفة، بالإضافة إلى تفصيل الرسوم المتعلقة بالشكاوى، اللجان القضائية، القيد، الاستعلام، التصاريح، وتوثيق العقود.

وتشمل التعليمات أيضًا شروط اشتراكات المسابقات ورسومها المحددة لكل قسم ومسابقة، فضلًا عن مساهمات الأندية للحكام والكشف عن المنشطات، وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم العملية لضمان سير المسابقات بسلاسة ونزاهة في الموسم المقبلم.