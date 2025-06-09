طقس الغد 10 يونيو 2025 شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يونيو 2025 04:30 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 10 يونيو على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة. الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.