ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإحتجاز آخر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يونيو 2025 04:30 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من كهربائى مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الوايلى، والنزهة"، لقيام أحدهم بإستدراجه للشقة محل سكنه لإجراء بعض أعمال الكهرباء، ولدى حضوره قاموا بإجباره على توقيع 3 إيصالات أمانة، عقد بيع الدراجة النارية خاصته، وقيامهم بالإستيلاء منه على الرخصة الخاصة بالدراجة النارية ومبلغ مالى، لوجود خلافات مالية مع أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم 3 إيصالات أمانة وعقد بيع دراجة ممهورين ببصمة المُبلغ، رخصة الدراجة خاصته والمبلغ المالى المستولى عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.